香港人口2041年料達811萬高峰　長者料20年後急增1倍

政府統計處今（9日）公布香港最新人口推算，估算在2041年人口會達頂峰，由2019年的751萬人增至2041年的811萬人，之後會回落至2069年的735萬，未來50年平均每年增長率為0.4%。65歲或以上長者在未來20年將增加超過一倍，每3人便有1人是長者。

隨着戰後嬰兒潮出生人士踏入老年，統計處發表的《香港人口推算2020–2069》，預期未來香港人口將持續高齡化，65歲或以上長者的人口推算在未來20年將增加超過一倍。撇除外傭，長者人口由2019年的132萬，上升120萬至2039年的252萬。長者佔總人口的比率，亦由18.4%急增至33.3%，由去年幾乎每5人有1位長者，演變成每3人便有1位長者。

長者人口超過250萬的情況更會維持最少30年。至2069年，長者人口將達致259萬，佔總人口36.6%。

港人壽命亦將愈來愈長，統計處推算，至2069年男性預期壽命可達88.4歲，女性則上升至93.9歲，即在未來50年間，男性及女性的出生時平均預期壽命分別增加6.2年及5.8年。而港人年齡中位數亦將由2019年的45.5歲上升至2069年的57.4歲。

港人生育率則呈下降趨勢，由於現代女性一般接受較好的教育及有較高的勞動參與，並認同遲婚和小家庭觀念，不少家庭均沒養育小孩，統計處推算，本港總和生育率推算由2019年每千名女性相對1051個嬰兒，將下降至2069年的1010個。

長者數量急速上升，總撫養比率隨之惡化，去年每1000名15至64歲人口供養441個15歲以下少年及兒童和65歲以上長者，及至2069年則增至853個少年、小童和長者，大增接近一倍。

另外，香港陰盛陽衰情況繼續加劇，統計處預期未來50年男女比例將持續失衡，撇除傭工，2019年每1000名女性對910名男性，將會下跌至2069年的801名，女多男少情況更嚴重。25歲以下男多女少，男性比女性多9500人；而25至44歲則女多男少，女性比男性多56萬人，主要因港男娶內地女性，持單程證來港女性增加。