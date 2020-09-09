醫療開支大未能及時求診　視障人士促政府推醫療券紓困

視障人士日常生活已困難重重，疫境中面對醫療壓力更是百上加斤，有團體進行調查，發現逾70%視障人士，因應私營醫療貴及公營醫療輪候長等因素，往往未能得到及時的醫治。團體要求政府推出「殘疾人士醫療券」，讓不同殘疾人士可選擇，及早找出病因，達致病向淺中醫。

香港失明人協進會今年6月以網上問卷形式，訪問312名視障人士，了解他們過去3年使用醫療服務情況及推行醫療券的意見。調查顯示，近70%受訪者表示身體不適時未必或不會即時求醫，60%人指私營診所昂貴、公營診所輪候時間長及難以預約，成為未有即時求醫的原因。

另有超過40%受訪者在過去3年，按年醫療支出多於4000港元，支出在2000港元以上的更逾60%，當中有40%人表示，過去3年「大多數」及「只會」選擇公營醫療。

因嚴重糖尿病「上眼」的馬女士指，兩年前視力僅餘兩成，左耳亦有聽障問題，每月領取3000多元的綜援。她表示，曾多於預約門診服務不果或獲派較遠服務點，「我係新失明，唔熟路好難自己去」，若有醫療券的話，可到樓下的私家診所就醫。

協會又引述統計處2014年一份關於殘疾人士及長期病患者的專題報告，提到近半視障人士收入低於中位數1萬港元。協會執行委員何睿知表示，醫療支出對低收入視障人士造成經濟壓力，疫情下他們失業問題更嚴重，令部分人只能選擇公營服務。他又指，部分新失明或行動不便的視障人士難以獨自到陌生地方或跨區求醫，即時預約陪診服務亦不易。若增設醫療券，可讓他們選擇到鄰近的私家診所，長遠可紓緩公營醫療系統壓力。

協會屬下的平等參與社會委員會副主席陳志剛指，傷殘津貼門檻很高，即使獲認證為傷殘人士，亦不一定能獲發津貼。社工姜振宇補充指，醫療券除了幫補醫療支出，更可避免因延誤醫治而小病變大病。