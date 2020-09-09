一人注射牛津疫苗後疑現嚴重副作用　梁子超憂拖慢研發過程

英國藥廠阿斯利康（AstraZeneca）周二（8日）發聲明，指牛津研發的新冠肺炎疫苗第三階段測試暫停，因為其中一名接受測試人士懷疑出現嚴重副作用。有本港呼吸系統專科醫生認為，副作用未必與疫苗有關，需要作一步調查才能確定，相信疫苗研發過程將被拖慢。

阿斯利康目前正在調查該名疫苗測試者的嚴重病症是否與疫苗有關。公司稱，已根據既定程序暫停疫苗測試，以檢視安全數據。阿斯利康沒有披露任何有關該疑似副作用的資料，只稱它是「一種潛在的不明病症」。有報道指，該個案出現在英國。

本港呼吸系統專科醫生梁子超指，研發疫苗一般需要10多年時間，惟新冠肺炎疫情全球大流行下，研發過程大為壓縮，不少動物安全測試都被省略，現階段無法得悉副作用是否由疫苗引起。梁續指，疫苗是要刺激人體免疫系統反應，不排除因此引起神經系統炎症，又可能有生物差別問題，需要進一步調查、個案分析和計算嚴重病症出現的概率，相信疫苗研發過程將被拖慢。

梁又指，醫學界近年開始使用腺病毒作載體研發疫苗，相關研究仍是起步階段，資料較少，但他強調並非「全新的方法」。至於本港疫苗採購會否受到影響，梁認為影響不大，相信港府會審視全面報告才會引入，惟並非每隻疫苗均對港人有效，建議港府與多個藥廠洽商，購入多款通過測試的疫苗，確保港人均能接種到有效疫苗，日後供過於求再投放到市場出售。

阿斯利康在美國招募了3萬人接受今次疫苗測試，在英國也有數千人參加，較小規模的測試也在巴西和南非進行。阿斯利康發言人稱，包括美國和其他國家在內，都會暫停測試。

暫停大型藥物測試並非不尋常的事情，對嚴重及預期之外的反應作調查更是安全檢測的必要的部分。阿斯利康表示，今次的問題可能是一次巧合，又指在成千上萬的人參與的測試中，任何病症都可能出現。公司表示，將會加快這宗單一事件的調查，以減低對測試時間表的影響。