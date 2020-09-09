特快公屋錄逾6萬宗申請　逾一半為單人申請

公屋一樓難求，而曾發生凶案或近垃圾房的單位成為另一上樓捷徑。本年度特快公屋編配計劃錄得6.27萬宗申請，當中約3.44萬宗為一人申請者，約2.83萬宗為二人或以上家庭申請者。可供揀選單位的名單預計下月初上載至房屋委員會網頁，首批家庭申請者料最快下月可揀選單位。

自2014年起，特快公屋編配計劃的申請宗數一直突破8萬宗，至2018年開始，申請宗數急降至約5萬宗。2018年約有5.83萬份申請，去年則約有5.8萬宗，到本年度申請數字有所上升。

根據過往記錄，每年約有1000個公屋單位納入計劃，特快公屋編配內的單位包括曾發生兇殺案、自殺、意外死亡，受蟲患影響等單位。房屋署要求申請者揀選單位後，簽署承諾書，首3年內不可要求調遷。

不少公屋單位在過去一年發生倫常慘案，其中，去年2月在將軍澳善明邨善禮樓一個單位，一名母親疑將老鼠藥混入食物，讓兒子服食，再勒死他。該女子事後疑曾在單位睡房氣窗，試圖以電話線自縊及服藥自殺不遂。

去年11月牛頭角上邨常富樓一個單位，有一名女子身中多刀，倒臥單位身亡。警方調查後拘捕一名從內地入境的涉案男子，懷疑事件涉及感情及金錢糾紛。

香港仔華富邨華生樓一個單位在前年12月也曾發生雙屍案，妻子被發現倒斃屋內，丈夫在屋內上吊身亡。警方調查後懷疑妻子返家時，與丈夫激烈爭執，有人用鐵筆扑傷妻子，其後上吊。上述3個單位均有機會納入今期計劃內。