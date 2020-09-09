社工陳虹秀涉暴動案　警不同意旁觀者會有頭盔等裝備

香港社工總工會理事陳虹秀等8人被控於去年8月31日在灣仔參與暴動，案件今天(9日)在區院續審。控方傳召多名警隊指揮官出庭作供，講述案發情況。當晚負責掃蕩和沿途搜的總督察表示，已記不起義務急救員、記者等是否與示威者一樣有頭盔、眼罩等裝備，但他不同意旁觀者會有該些裝備。

當日在場擔任指揮官的高級督察翁淦崙作供，他憶述當晚約7時許，他收到外籍警司薛鎮廷（Justin Shave）的訓示，要他的小隊到灣仔進行驅散行動。當他與逾40名隊員推進到軍器廠街附近時，至少500名示威者在路障後方以不友善態度與警員對峙，示威者從修頓球場的觀眾台拆下座椅搬到軒尼詩道，並以鐵馬膠馬等雜物築成路障，現場更有人焚燒路障縱火。及後警方清除路障開出車路讓水炮車進場，至當晚近8時，警方展開拘捕行動，在修頓球場對開位置拘捕3男2女。

總督察賈錦霖供稱，當晚他收到指示要與隊員沿金鐘道及軒尼詩道進行掃蕩及沿途搜證，當他們推進到軒尼詩道與莊士敦道交界時，他目睹有大型路障及火光，有示威者向他們投擲汽油彈及硬物攻擊。辯方律師問賈督察，當日除示威者外，在場的義務急救員、記者、行人路上的旁觀者甚至警員，是否都配有頭盔、眼罩及防毒面罩等防護裝備？賈稱他已不記起案發時的情況，但賈不同意旁觀者會有相關裝備，賈並指「講得唔認同，即係無見過」。