政Whats噏： 教育問題疏於糾正　陳鑑林斥政府施政無力

近年本港社會氣氛立立亂，譬如舊年嘅反修例事件，唔少人因政見不同而關係破裂。有前議員直斥政府過去以自由放任嘅方式管理，喺施政過程中有好多範疇都冇著力去管，尤其喺教育方面，並冇積極咁去管理同埋糾正啲教材，搞到畀其他人塞咗啲嘢入去。眼見依家教材、教師都引發連串問題，作為教育局局長嘅楊潤雄實在責無旁貸，應該要檢討下喇。

前議員陳鑑林日前出席網上節目，談及香港現況時，就話依家個社會搞成咁係好可惜，佢認為過去廿年嘅教育出現好大問題，知識同常識都歪曲咗，年輕人變得好反叛，同家人意見上若有矛盾就即刻割席，就連父母都唔認。陳鑑林又提到過去廿年社會競爭激烈，唔少父母因忙於工作，以致對下一代疏於管教。佢認為年輕人血氣方剛，對社會有不滿屬自然現象，若果被誤導去另一個極端，就會對好多嘢充滿仇恨，背離社會現實。佢批評依家有部分教師藉住學術自由去做反社會研究，然而政府又唔管。佢仲話，作為喺香港長時間生活嘅人會感到好可惜，事關未來係靠年輕人。佢擔心情況若冇改變，社會未來將面對非常大嘅破壞。

唔單止教育，陳鑑林亦批評政府喺司法方面，就算出現問題都唔講清楚，久而久之大眾只會接受錯誤嘅法律觀點，以致習非成是。同時佢又指出香港好多方面都好落後，包括創新科技，今日香港已經冇乜獨特嘅存在價值，質疑單靠旅遊、金融同埋服務業，到底可以養活幾多人口。

面對目前嘅景況，陳鑑林話問題發現得太遲，認為政府應該要下定決心、放大力度，甚至要落重藥去徹底解決，又指香港已經冇咗跳板呢個角色，係時候去作轉變，唔可以再停留喺舊有嘅思維。其實政府嘅問題都唔係一朝一夕，咁耐以嚟都冇改善，香港遲早真係玩完喇！