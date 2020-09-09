鄭若驊丈夫潘樂陶旗下　安樂工程新圍污水廠洩漏劇毒硫化氫

律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶旗下的安樂工程再爆事故，安樂工程有份承建的元朗新圍污水廠8月兩次洩漏劇毒硫化氫，其中一次洩漏的濃度更達危險水平。惟兩次事故中，警報系統均失靈未有響起，消防處指未有接獲洩漏硫化氫的緊急召喚，安樂工程有隱瞞之嫌。

造價近26億元的新圍污水處理廠由安樂工程、得利滿、中國港灣聯營，2016年5月動工，預計年底完成。不過，工程未完成已連環出事，繼6月出現污水溢流後，渠務署表示，工程顧問於8月24日及27日在污泥脫水大樓巡查時分別兩次發現較濃烈臭味，在8月24日，硫化氫濃度約1ppm，事後調查發現承辦商調校抽風系統和氣閥時出問題，令微量硫化氫滯留大樓。

3日後，硫化氫濃度略低於13ppm，靠廠房工作人員隨身攜帶的氣體探測儀發出警報，在加強通風後15分鐘內才回復至低水平，估計是廠房抽風系統配合消防設施測試期間間歇停運，導致硫化氫濃度增加。渠務署表示，工程顧問立刻就該兩次事件向承辦商發警告信，責成承辦商妥善安排抽風工序，以及盡快啟動污泥脫水大樓內的氣體警報系統。

該署亦已將事件反映在承辦商的表現評核報告。安樂工程則稱，項目的合資公司已向渠務署匯報事件，受合約條款所限，未能提供進一步資訊。

據悉，兩次事故中警報系統均失靈未有響起，消防處確認，根據紀錄，上述兩日沒有接獲該廠懷疑洩漏硫化氫氣體的緊急召喚。勞工處則稱，事件中沒有工人受傷或不適，調查發現廠房的硫化氫檢測裝置正在測試和校驗，故警報系統並未正常運作。由於氣體排放可能影響廠戶外圍人士，已轉介環境保護署跟進。

中文大學職業及環境健康教研中心主任黃子惠說，硫化氫是劇毒，具有臭雞蛋味，一般而言，在室外沒有問題，因為人們聞到臭味會走開。但若在室內硫化氫濃度過高，人的嗅覺會變得遲鈍，不自覺吸入過量，對呼吸系統有影響，若空氣中的硫化氫濃度超過100ppm，便會危及生命。