港大研發噴鼻式新冠疫苗　獲准展開臨床實驗

新冠肺炎肆虐全球，各地均積極研發疫苗應對，港大醫學院微生物學系新發傳染病國家重點實驗室今日(9日)宣布，與廈門大學、北京萬泰生物研發的流感病毒載體新冠病毒疫苗，已獲國家藥品監督管理局批准，開展臨床實驗，成為目前唯一進入臨床實驗的鼻噴新冠病毒疫苗。

港大發言人指，自新冠肺炎爆發後，研究團隊在短時間內已利用疫苗技術平台，製備疫苗種子，相關疫苗種子可利用類似製備流感病毒疫苗的雞胚生產系統、或細胞工廠、或細胞發酵罐等進行大量培育，製備的無害活疫苗可以是噴鼻式運作，能同時針對新冠病毒和流感病毒的多功能疫苗。

港大續稱，相關疫苗研究項目在內地獲得科技部立項支持，是內地5個重點疫苗技術策略之一，團隊生產的鼻噴流感病毒載體新型冠狀病毒疫苗，已通過國家藥品監督管理局的應急審批，獲准開展臨床試驗，是目前已獲准開展臨床試驗的新冠肺炎候選疫苗中，唯一採用鼻腔噴霧接種方式的疫苗，具有安全、使用方便等特點，更可通過模擬呼吸道病毒天然感染途徑，發揮高度針對性保護作用。