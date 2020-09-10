回收桶承辦商承諾增設巡察隊　每周巡過百回收點

環境保護署首次招標共4份的三色回收桶回收物收集合約，最後由已有6年相關回收經驗的「碧瑤廢物及回收有限公司」取得。碧瑤對東網表示，為提升服務質素，會於回收桶上提供服務熱線及二維碼，市民可提供回收服務意見及更新回收桶狀況，該公司將按實際情況盡快處理；並按服務合約，要求提供足夠車隊及人手進行收集服務。此外，亦會增設巡察隊，每星期進行不少於100個回收點巡察，以確保回收服務穩定進行。

碧瑤早於2014年8月起，已承接食物環境衞生署路邊三色回收桶的回收物收集服務，目前亦是全港提供相關服務的其中一個承辦商。碧瑤在新一期標書中，全取香港及離島、九龍、新界東及新界西等區的4份合約。該公司回覆東網時指，成功競投的服務合約是透過公開招標方式進行，各投標者均按政府的投標機制進行公平競投。

碧瑤自設有回收分揀中心，路邊三色回收桶的回收物會送交至回收分揀中心進行分揀處理，將不可回收的物品及受污染的可回收物分揀出來，以提升整體回收率及可回收物的質量。

至於會否加強與業界的合作，碧瑤表示，業內不同的公司各有所長，各司其職，因此，對不同的服務及合作建議持開放態度，相信充分合作下可發揮協同效應，提升香港整體回收服務業水平。