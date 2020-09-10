環團促政府規限承辦商及物管　需定期公布回收量

政府於1998年推出《減少廢物綱要計劃》，並於各區設置三色回收桶，委聘承辦商負責做回收的工作，但透明度不足，市民無從知道確實的回收量，甚至有回收承辦商被發現將回收物料，當垃圾棄置，浪費市民一番努力，並影響他們參與回收的意欲。環保團體希望政府更新承辦商合約的同時，亦應該要求承辦商、回收商或物業管理公司等，增加透明度，定期公布回收量；以及促請政府盡快落實垃圾徵費，以推動市民參與回收。

三色回收桶設立逾20年，惟成效一般，不時被人發現街上的三色回收桶「塞爆」回收物後，承辦商未有及時清理；亦曾有承辦商被投訴，將回收的物料當一般垃圾棄置到堆填區；更有市民將回收桶當作垃圾桶亂棄廢物，污染其他回收物。

環保團體綠領行動總幹事何漢威認為，政府應該要求承辦商、回收商或屋苑管理公司每月公布回收量，以增加透明度，讓市民及住戶知道回收物不是落入堆填區，有助重拾市民參與回收的信心。何又指，垃圾徵費遲遲未能推行，令回收工作事倍功半，失去推動市民參與的動力，故希望立法會重開後，政府應盡快重新提交相關條例討論，早日立法。

他又建議，政府增加三色回收桶的分類，塑膠類別可再細分1號或2號膠回收桶，並檢討三色桶擺放的位置，如在較多人出入的地方或有人看守的地點才擺放回收桶，以免有人亂棄其他垃圾，污染回收物。

食環署表示現有的三色回收桶收集合約，將於本月底屆滿，合約期內即由18年9月1日至今年7月30日期間，共收到約900宗投訴，大部份與回收桶滿溢有關，署方就承辦商的不當行為，共發出20封書面警告信。