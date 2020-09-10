三色回收桶合約批予單一承辦商　政府無設中標上限捱批

環境保護署今年5月就「三色回收桶」(即廢紙、廢塑膠及廢金屬)回收物收集合約進行招標，按香港及離島、九龍、新界東及新界西區分為4份標書，據悉4份標書均由單一承辦商獨得，環保署即將刊憲公布中標結果。惟今次審批結果令不少入標者大感不滿，批評政府沒有限制單一承辦商不能包攬4份合約，這是繼2017年推出「玻璃管理合約」後再出現同一漏洞，不但對其他入標者不公，亦恐造成壟斷，業界促請當局重新檢視審批結果、以及日後在所有標書中加入中標次數的條款。有議員則擔心一旦單一承辦商出現問題，便沒有其他區的承辦商可接手服務，或會令全港三色桶的回收陷入停頓困局。

政府將全港合約批予單一承辦商早有前科，2017年政府批出「玻璃管理合約」時，同樣將港島區（包括離島）、九龍及新界區的三區合約批予單一承辦商，其後惹來批評，最終政府決定取消有關九龍區的中標結果，再重新招標。

政府當時回應指，經考慮評審結果和招標文件內關乎接納標書的甄選準則後，認為再將「玻璃管理合約」批予同一承辦商並不符公眾利益。環境局局長黃錦星亦曾指出，政府把全港服務範圍分為三大區域，委聘玻璃管理承辦商提供服務，是避免造成壟斷市場，為此，政府已在招標文件內訂明，在一般情況下，單一投標者不會獲得多於2份合約。

但政府並無汲取是次的經驗，在批出「三色回收桶」回收物收集合約時並無設限，結果再度出現4份標書全由單一承辦商投得之局面。環保署回覆本報查詢時，並未解釋為何不限制單一承辦商中標包攬所有合約，亦無回應日後會否在其他標書上設限，只稱是沿用食物環境衞生署現時四個分區合約的招標安排，未有為中標者提供服務的分區數目設上限。

目前三色回收桶的管理工作由食環署負責，並外判予兩間公司提供收集服務，但有關工作稍後將改由環境保護署接管。環保署於今年5月就相關服務進行招標，合約期24個月，10月生效。

不過，今次審批結果令不少入標競投合約的人士感不滿，認為大企業集團可動員大量人手或找顧問公司協助寫標書，一般中小回收企業及回收商無法匹敵，本已對中小企不利。而政府現將全港三色回收桶的收集服務判予單一承辦商更為不智，造成全面壟斷，扼殺其他回收商入場的空間，政府日後還有其他不同類別的回收服務合約推出，亦會變成過度依賴單一企業集團的承辦商，提供服務的局面。

議員葛珮帆表示，政府有關的安排「極不理想」，若單一承辦商運作出現問題，便無法由他區的承辦商接手處理，回收服務即時受到影響。她認為政府日後批出標書時應加入條款，限制單一承辦商在同一項目的中標上限次數，避免單一承辦商全取所有合約，已免扼殺其他回收業界的進場機會，而且加入競爭才有進步，亦可避免單一回收商獨大，出現壟斷。

香港環保廢料再造業總會會長劉耀成表示，自己並無入標競投上述合約，但亦認為政府應分拆由不同承辦商負責，不應以價低者得批出標書。他指業界已多次向政府反映意見，但未獲理會，「或者佢哋有自己嘅諗法！」