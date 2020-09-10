國泰離譜　早訂機票臨出發取消　移民家庭「企咗喺度」

因管理不善而在全球最佳航空公司排名榜跌出三甲的國泰航空，又再令乘客大失預算。有一家三口2個月前已購買直航機票本月前往澳洲悉尼，並已將在港家當悉數運往當地，準備移居，豈料在出發前3日才獲通知不能成行，甚至明年1月前亦難獲機位。事主質疑當地政府早於2個月前已公布因疫情限制旅客人數，國泰上星期仍通知航班如期起飛，臨時卻不能成行，直斥國泰內部管理混亂。有學者批評國泰做法「離譜」，打亂乘客計劃，又無積極彌補過失。

「啲傢俬已經運晒去嗰邊，依家都唔知點算。」王太（化名）於7月中旬預訂3張原定今日（10日）前往悉尼的機票，花費約1.5萬港元，打算偕同丈夫陪兒子在當地開學。她早前已為兒子辦理本地退學手續，準備入讀當地銜接高中的課程，又透過船運公司將全部家當送往悉尼，至本月4日仍收到國泰提醒航班如期出發的電郵。

惟在出發前3日、即本月7日，她接獲國泰電郵通知，因當地政府縮減每日抵機場人數，要取消已預訂的機位，但可免費改期。惟她曾聯絡過國泰，對方表示現時至明年1月的航班均已經爆滿，未能安排她一家乘坐；又建議她退款了事。王對國泰未有提供實質援助，感到失望，又指除兒子升學計劃受影響外，目前他們連本地居所亦成問題，「有咩理由起飛前3日先講？我依家成個人企咗喺度！」

澳洲新南威爾士省政府由7月4日起限制每日抵悉尼機場的國際航班人數不得超越450人；於7月20日再次縮減人數至350人。由於疫情關係，澳洲航空及維珍澳洲航空已暫停所有國際航班，目前只有國泰提供往返本港及悉尼的直航服務。

香港理工大學專業及持續學院講師陳偉強亦批評國泰做法不可取，認為航空公司早於7月中旬已知悉當地政府對抵機場旅客人數限制，但拖延至9月航班將起飛前才通知乘客；事後亦無盡快安排事主乘搭另一航班，行為不負責任。陳指國泰曾被指超賣逾40個機位，勢令公眾懷疑事件和超賣機位的做法有關，促港府嚴肅跟進事件。而至截稿前，國泰未有就事件作回覆。