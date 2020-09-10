犯東方者雖難必誅　轉載誹謗報道或墮法網

「犯東方者，雖難必誅，雖遠亦必誅！」CNN涉誹謗東方報業集團（下稱「東方」）的報道刊出後，有網民旋即轉載，惟此舉隨時犯法。東方多年來為民發聲，近年卻屢遭網上誹謗貼文攻擊、惡意中傷，數目更多達過千宗，嚴重損害東方的聲譽。東方無畏無懼，先後採取法律行動及報警，雖然類似貼文仍禁之不絕，東方亦不惜花費人力物力，誓要滋事者無所遁形，「實捉到你」。

近年接連有網民於網上討論區肆意貼出誹謗東方及東方創辦人的貼文，一七年名為「鐵甲萬能膠」的網民在LIHKG網站內，發表涉嫌誹謗東方的言論，東方事後即向有關網站發出律師信，要求該網站刪除涉嫌誹謗之網民貼文。

而在○七至○八年，網站「香港高登討論區」（下稱「高登」）有三名會員持續張貼誹謗性貼文，內容涉及《東方日報》及《太陽報》處理新聞的手法，以及東方創辦人。東方遂在○八及○九年兩度興訟，民事控告經營高登的兩間公司誹謗。法庭最終判高登向東方就其中一段貼文賠償十萬元，成為本港首宗涉及網上討論區貼文的誹謗案例。三名網民亦在東方刊登道歉啟事，其中一人更作出賠償。

此外，在○七及○九年有兩名網民在獨立媒體討論區發表誹謗貼文，一二年法庭裁定獨立媒體須向東方賠償十萬元及支付訟費，並向東方提供兩篇貼文發表人的資料。有網民○六年於明報網站內的《亞洲週刊》討論區發表涉誹謗貼文，東方亦曾入稟要求網絡供應商披露該網民資料。

在一四至一五年，有用戶在Google旗下的blogspot.hk、groups.google.com和google.com.hk發出多段涉嫌誹謗東方的貼文。東方就此向總部設於美國的搜尋網站Google Inc.提呈三份入稟狀，要求就有關誹謗言論對東方造成的損害作出賠償，Google Inc.申請撤銷海外派票許可不果後兩度上訴，就最後一次上訴，高院上訴庭裁定，有真正及實質侵權發生，故撤銷Google Inc.之上訴，裁定訟費歸東方。Google就部分申請已向東方支付訟費一百零五萬港元。