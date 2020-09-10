Mark Simon做黎智英保家　上CNN興風作浪誣陷東方

壹傳媒黎智英揚言「為美國而戰」，因官司纏身被勒令不得離港，其左右手Mark Simon則為「護主」，在被通緝期間公然接受美國有線電視新聞網絡（CNN）訪問，借外國勢力誣陷東方。出身情報世家的Mark Simon在黎智英身邊興風作浪逾二十年，憑着他與美國千絲萬縷的關係，為黎智英作「中間人」辦事，不但常在左右，更涉代黎資助反對派，甚至有指他是美國派來的「保家」大使，助黎搞風搞雨。學者不諱言Mark Simon涉為外國勢力穿針引線，關注團體亦指他非常有可疑。

Mark Simon近年經常相伴黎智英出席大小場合，作為美國中情局前僱員的他，曾任美國海軍情報局，其父亦長時間任職中情局，同時他亦曾是壹傳媒廣告總監。在公司以外，Mark Simon被指曾是美國共和黨的香港支部主席，與美國駐華大使有緊密聯繫，黎智英多次前往美國與政要會面，Mark Simon亦有隨行，包括去年七月黎與美國副總統彭斯會面，Mark Simon事後更有份交代會面談論內容。

連財務上二人亦關係密切，調查發現，與黎有關連的至少十七間私人股份有限公司，今年三月前以壹傳媒大樓地址註冊，當中有三間與Mark Simon共同持有，另外兩間則由Mark Simon任董事，被指涉嫌違反將軍澳工業邨地契條款。台灣傳媒曾斥責黎囤地炒賣，台灣上市建築商長虹建設向黎的相關公司買入新北市土城區大安段土地及建築物，賣方公司的股東兼董事亦正是Mark Simon。有報道指早年黎智英大額「注資」「佔中」戶口，亦是由Mark Simon出面將款項分發，分別向各反對派開本票提供資金。

Mark Simon六月時自爆身處台灣，接受訪問時辯稱自己在台灣及美國都有業務，每年只會有五個月在港逗留，其餘時間會在台灣；但有指他到台是為黎安撫當地員工。至八月他又透露已在美國東岸，被警方國安處通緝亦辯稱不知道，卻在通緝期間公然接受CNN訪問，提供非實情的言論搞風搞雨。

「佢接受CNN訪問虛構好多嘢嚟借勢抹黑東方，為勾結外國勢力穿針引線！」理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指，Mark Simon在黎智英身邊多年，其情報世家身份令其成中間人角色替黎「睇實盤數」，不時向反對派提供資金，即使現時被國安處通緝，仍接受外媒訪問借勢抹黑東方，而隨着他被通緝及身在美國，他勾結境外勢力的可信性亦提高。

陳又估計，Mark Simon早在六月《港區國安法》實施前或收到情報，他及黎都有可能被拘捕，因黎有多宗官司在身無法離港，遂由他先往台灣代為安撫台灣員工，其後因知不能回港就過境美國，即使現時已知被通緝仍動作多多，煽動美國政要抹黑中央，與美國關係千絲萬縷。

「廿三萬監察」發言人王國興指，Mark Simon作為前美國海軍情報人員，多年來貼身跟着黎智英，有可能相信是黎勾結外國勢力之間的橋樑，當黎被拘捕後他亦潛逃美國，現時被通緝，若他認為本身無罪，大可回港現身說法，反而現在迴避，顯然他與黎及美國之間有不可告人的事。