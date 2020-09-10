青協網上問功課解難　中六生義務導師稱有助應考DSE

新冠肺炎疫情令全港學校間斷停課近半年，不少學生的學習進度受影響。香港青年協會建立「好義配・好義補」網上問功課平台，以文字對話及影像解答學生疑難。有擔任義務導師的高中生表示，可將知識貢獻社會，及審視自己對概念的認知，有助準備文憑試。

「好義配・好義補」今年2月起開始投入服務，為小一至中三學生提供免費的即時線上學習支援，平台有逾190名企業、大專及高中義務導師輪流當值，至今已解答超過2350條學術問題，平均每個對話時間約17分鐘。學生只需透過該網站、社交媒體LINE及Facebook Messenger內提問，系統便會根據學生的相關背景、問題所涵蓋的範圍或領域，為學生配對合適的導師。不少學校在9月中陸續恢復面授課程，該平台會因應疫情的走勢及復課安排，調整開放時間。

現就讀理工大學職業治療學的謝穎旻擔任義務導師，她憶述指，有中二生要求她幫忙翻譯文言文文章，惟她認為急求答案非學習之道，過程中的思考尤其重要，故會逐個單詞解釋，讓學生可自行整合句子的意思。

中六生丘智健也是導師，他認為利用互聯網能輔助教學，同學可無限次觀看教學片段，而導師亦可即時回應。他儘管正準備文憑試，但以教導學生的過程中，可審視自己對概念的認知，亦有助備試。他認為有能力同時兼顧學業及網上補習平台，故不擔心影響備試進度，並盼將已得的知識貢獻社會。

青協會籍及義工組發展幹事區梓俊指，平台除提供學習上支援外，導師亦會樂意分享升學經驗及感受，令對話更具互動性，又指學歷、教學態度及教授的表現都是成為該平台導師的準則，而青協亦定期舉辦工作坊，提供情緒輔導等訓練。另一名發展幹事冼允彥表示，每天約有5位家長詢問平台的使用方法，不少家長對開學感擔憂，並質疑子女使用網上學習的成效，難以獨立完成功課。