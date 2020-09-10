探射燈：南亞幫犯聚賭檔　極速翻生　蔓延上水

南亞賭檔愈開愈多，早前東網直擊深水埗由假難民操控的「魚蝦蟹」賭檔，事隔2星期，擾民又犯「禁聚令」的南亞賭檔已「翻生」，「天文台」布防更嚴密，且播疫如昔。上水每日近半百名中年男子大賭「13張」，近日有南亞人參與其中，有人除口罩，有人吞雲吐霧。議員批評聚賭市民欠缺抗疫意識，促警方加強情報搜集及巡邏打擊。

每日午後，上水石湖墟市政大廈旁的行人路有近40、50名中年大叔，圍攏4、5張枱大賭「13張」，當中夾雜幾名熟練的南亞人。賭檔有一塊大布遮擋，每局結數，有賭客掏出的至少有1或2張百元鈔票，估計每局上落可達千元。現場賭客與賭客，莊家與賭客之間，距離極近，有人更拉下口罩，甚至大肆吸煙，一旦有人感染新冠肺炎病毒，群組感染恐一觸即發。

上月深水埗石硤尾街與基隆街交界行人路，警方曾連日掃蕩多檔「魚蝦蟹」。惟事隔2星期，有關賭檔已重生，東網記者日前直擊，該處至少8人參與聚賭，當中包括南亞人，而賭檔附近仍有多名男女天文台把風。雖然賭檔由3檔縮減至2檔，並改用塑膠骰盅減低響聲，但附近居民仍受滋擾。

期間，一街之隔的汝州街曾有警車停泊，街上的天文台毫無動靜，東網記者卻見有人在附近唐樓天台晃動，但當記者走上天台查看，賭檔即四散，懷疑賭檔在唐樓天台增設「天眼天文台」，一有任何風吹草動，即以電話通風報信。

議員劉國勳表示，疫情下不少人欠缺娛樂，部分人惟有在公園聚賭，甚至組織非法賭博活動。他指有關活動明顯是違法及犯「禁聚令」，深水埗的賭檔更是「冚完又開」，又加派天文台，明顯是有組織犯案，建議警方加強情報搜集，並加強巡邏。

打擊假難民大聯盟發言人林博亦指，受社運及疫情影響，不少持身份證的南亞裔人士面臨失業，不排除部分人無所事事，寄情飲酒或賭錢度日。他曾發現有人聚集時沒有戴口罩及吸煙，擔心傳播病毒，又致賭風蔓延，促請執法部門增加巡邏。

至上月13日，警方於深水埗警區內已進行60次打擊街頭賭博行動，並拘捕87人，同時有89人被票控違反「禁聚令」。上月中，警方一連兩日在石硤尾街及基隆街交界進行反非法賭博行動，共拘捕6名男子，包括4名越南籍聲請漢。而上水分區截至上月底共進行12次打撃街頭賭博動，共拘捕47人，當中包括1名非華裔人士，其中人亦涉違反「禁聚令」。