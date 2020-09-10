Dr.東：本港有7萬人心臟衰竭　切忌食物過鹹引發水腫

健康飲食應少鹽少甜，長期病患者更應該謹慎，心臟衰竭患者更不能吃得太鹹，有心臟科顧問醫生指出，鹽份與人體的水腫息息相關，若患者攝入身體的鹽份過重，身體便會自發性儲存更多水分，以圖稀釋血液的鈉濃度，這便會造成水腫，「不少患者會感覺，成日好飽及無胃口，其實可能腸道壁已出現水腫，食藥落肚都難吸收！」他又指，水腫還會影響心臟的供血功能，是健康大患。

港怡醫院心臟科顧問醫生陳栢羲指出，心臟衰竭是指當心失去泵血功能或功能有所減弱，屬常見的心臟疾病。此症成因眾多，包括心血管疾病、高血壓、糖尿病等等。現時全港約有1%人口、即約7萬人有心臟衰竭症狀，症狀包括氣喘、腳腫及腹漲等：「患者可能半夜瞓瞓吓都會喘醒。」

陳解釋，心臟負責運送血液至身體各部分，可謂牽一髮動全身：「當供血不足就有機會影響全身所有嘢！」陳將心臟比喻為水泵，血管比喻為水喉，當身體發現「泵力減弱」或「水喉塞塞地」，就會自行儲水「打算谷得好啲」，久而久之心臟因而愈發肥大，最終影響供血能力。

若有心臟衰竭患者因病情有異而緊急入院，陳認為，要先以強心劑等藥物穩定病情，再臨床檢查病因、改善問題，最後是生活調控，患者切勿吃太鹹、依時服藥及勤做運動等。他提及近年國際治療指引進一步涵蓋一類新藥物，即血管緊張素受體腦啡肽酶抑製劑 (ARNI)；臨床研究指出ARNI可減低患者因心臟衰竭再入院及死亡的比率，而最近ARNI已獲納入香港醫管局的藥物名冊專用藥物。

陳栢羲又提到不少心臟衰竭患者可能須服用利尿劑成份藥物協助身體排水，提醒他們進行戶外活動時要注意補充適當水分，否則脫水亦不自知，容易頭暈及血壓低。

另外，新冠肺炎疫情持續多月，陳指出心臟衰竭患者若不幸染疫，對比一般病人，有機會「病得重啲」，提醒患者以及其他市民要繼續做好抗疫措施，戴口罩及勤洗手。

※有你最關心的醫健資訊，請瀏覽：