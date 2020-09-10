網民熱話：落車位置惹不滿？　白髮乘客長遮喪扑的哥

的士司機每日面對不同人，若「唔好彩」遇上惡客，情況隨時一發不可收拾。近日有的士司機疑因落客位置問題與乘客發生爭執，滿頭白髮的長者級乘客竟率先動手，用手上長遮喪扑的士司機，司機疑為恐事件再惡化，只能單手擋遮，未敢反擊。

Call車平台「和你的WoliTaxi」日前在其facebook專頁發貼「緝兇」，事發地點為長沙灣道近楓樹街遊樂場。貼文稱，周一(7日)有的士司機接載4名乘客抵達上址，期間有乘客疑不滿落車位置，與司機發生爭執。

由現場路經車輛乘客拍攝片段所見，的士已停在路邊，司機落車追着正在離開的一名白髮乘客，期間白髮乘客回頭，趁司機舉手之際，將其捉住，但隨即被司機甩開，之後司機未知是否想報警，拿起手機，白髮乘客見狀，突然發難，將長遮扑向司機的頭部，司機來不及反應，白髮乘客已再向其頭部揮出第二擊，司機這時才勉強用手擋開。雙方一度對峙數秒，白髮乘客再次揮遮襲擊司機，由於此時拍攝者車輛剛駛走，未知最終如何。

隨後貼文補充，事件中司機一直沒有還手，事後更受傷被送往急症室接受治療，而白髮乘客則逃去無蹤，發貼者希望透過貼文，尋找當日目擊者及追尋犯案人士。該平台負責人向東網記者表示，暫時仍未找到施襲者。

網民看畢影片後，形容白髮乘客下手十分狠，「下下都打頭，使唔使呀？」亦有網民指途人的表現十分冷漠，「冇一個途人幫忙，出句聲去制止都唔識？」有網民則大讚的士司機沒有還手十分厚道，「畀人打咁多下都冇還手，司機都算唔話得！」

網民有話說：

Ndi Yo：司機真係好脾氣

Kenneth Kwok：恃老賣老，恃住司機唔還拖啫

Ivy Km Kwong：今次我撐的士佬呀

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