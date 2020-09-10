新居屋今起接受申請反應踴躍　排頭位市民凌晨3點到場

新一期居屋今日(10日)開始派申請表及接受申請，早上7時半，位於樂富的香港房屋委員會客務中心門外已有40人等候，排頭位的市民更於凌晨3點已到場，為子女領取表格，亦有市民指期望居屋提供更多折扣。

樂富約7時半開始下雨，雨勢時大時細，仍無阻市民排隊領取新一期居屋申請表。開始派表時，場面曾有些微混亂，在場保安一再提醒市民中心有大量表格派發，毋須爭先恐後及保持社交距離。市民陳先生表示早在凌晨3點便已前來，提到售價和心儀屋苑，他直言「無所謂，有屋住就好。」

市民伍先生則指現時市道差，仍考慮買居屋，一來是考慮到兒子未來住屋需要、二來覺得居屋售價低，但他亦期望居屋售價能由現時的63折再調低。市民顧先生同樣表示希望居屋折扣更多，「愈平梗係愈好啦！」但他坦言若然抽中，亦會考慮地區，要方便自己和家人上班及上學，而在4個新居屋屋苑中，暫時只會考慮位於鑽石山的啟翔苑。

代女兒來領表格的馬太亦指，最好抽到啟翔苑，認為其他地區交通不便。為仔女和孫子來領取5份白表的盧先生則指方便孫子上學，最好抽到沙田的彩禾苑。