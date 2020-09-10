死撐延長全民檢測非「造靚條數」　聶德權料有80名確診者潛伏

被外界批評為「燒錢」的全民檢測計劃，展開9天暫時只找出19宗確診個案，政府昨日(9日)更宣布再延長3天，至下周一(14日)結束。負責統籌的公務員事務局局長聶德權今早(10日)在電台節目表示，以目前從計劃中找出的確診個案推算，估計社區有90至100名隱形患者，認為情況不能忽視，又引述醫管局研究指年輕患者徵狀類似感冒，但會有傳染到老年人的風險。

聶表示，截至早上8時半，全民檢測計劃累計約142.5萬人接受採樣，其中約128.3萬人透過網上預約，指無預約到檢測中心的市民有所增加，現時每間中心已縮減網上預約名額，以應對無預約市民到場採檢。他否認再延長計劃是「造靚條數」，強調計劃不是只看參與人數，而是「願檢盡檢」。

他又指，至今有260宗個人資料被他人用於登記預約的情況，當中144宗經了解後，發現涉嫌盜用他人資料，已轉交警方處理。被問到計劃至今有3500人重複採樣，聶稱只佔整體很少部分，部分原因是樣本瓶要報銷有關，亦有人想再檢驗多次，他又重申內地支援人員在計劃結束後會立即返回內地。

至於政府近日加入「中檢醫學檢驗有限公司」，負責離島特別採樣中心的檢測樣本。聶德權指，過往中檢實驗室亦曾參與高危群組工作，由於離島區人口分散，難以設立多間檢測中心，因此由中檢負責採樣及化驗，檢測中心會設於離島區的社區中心及會堂，中檢人員亦會到各條村派發樣本樽。