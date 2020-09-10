牛津疫苗現嚴重副作用　袁國勇：情況非罕見無礙政府採購進度

新冠肺炎疫情仍未消退，英國藥廠阿斯利康(AstraZeneca)與牛津大學研發的新冠病毒疫苗，有志願者接受注射後疑出現嚴重不良反應，要暫停全球臨床試驗。政府專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇今早(10日)在電台節目表示，情況不是罕見，但仍需小心，強調不會因而對疫苗失去信心，政府會待各國疫苗有第三期臨床試驗報告，才決定購買某一種疫苗，因此不會影響相關採購進度。

他續指，新冠病毒疫苗在人類歷史從來未有，故不知道副作用如何，要等到過萬人參與的第三期試驗才出現，因此需要先暫停臨床試驗是較穩陣的決定，並交由獨立委員會研究志願者出現横貫性脊髓炎的原因，是否與疫苗有關係。

另外，袁指港大醫學院微生物學系研發的鼻噴新型冠狀病毒疫苗，獲當局資助2000萬港元研發，希望能於11月開始臨床實驗，並會在港招募100名身體健康、年齡不太大的志願者參與。疫苗研發需要做3期的臨床實驗，今年開展首期臨床實驗後，估計最快要等1年才能使用。

袁指出，由於香港沒有研發疫苗的設施，必須與內地合作，內地藥廠先安排一直有合作的大學，做疫苗研發臨床實驗是可理解，因此香港的臨床實驗開展會較遲。他又指，現正研發的疫苗，只是用一部分病毒刺激使用者的免疫系統，鼻噴式如小兒麻痹症的疫苗般，不是使用注射式，希望防禦能力會較好。