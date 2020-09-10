疫情禁院舍探訪　妻未見失智夫9個月臨情緒崩潰

江先生今年的生日只能在院舍度過，江太不希望先生感到被遺棄，因此為他買上最愛的黑森林蛋糕及一堆朱古力零食托職員送上，「起碼令佢知自己生日」。（王錦輝攝）

一場疫症，改變了不少人的生活習慣，而老人院為保院友安全，謝絕探訪，令家屬暫難探望院內至親。離愁別緒的滋味，江太最清楚不過。自年初不能探訪後，江太與住在安老院的丈夫分隔9月，錯過了為丈夫慶生的機會，對他的祝福，只好寄託在親自購買的黑森林蛋糕上，由院舍職員轉贈。

江先生前年確診認知障礙症，後來更突然中風，身心都倒退回「嬰兒期」，連正常走動都成問題，「好似不倒翁咁，要一直挨住我，唔係會跌。」江太實在無能為力照顧，只好忍痛送他到安老院舍，尋求專業照顧者協助。

未嘗過孤獨滋味的江生，入院初期他是相當抗拒，亦拒絕服從院舍職員的指示，唯一令他安定下來的是太太的陪伴，「職員關心佢都無用，得我明佢講咩，佢只係信我。」江太每天朝9晚5陪伴在側，太陽下山，她才不捨離去。

本以為住進院舍，丈夫的日常生活就不成問題，冷不防疫情來襲，這一波，江氏夫婦實在難撐下去。太太不在的日子，江生不論身體或心靈情況都急劇惡化，出現被害妄想甚至自殘，令江太十分憂心。

「嗰嗰人我照顧唔到，個心好似穿咗個窿」，結婚多年，江生早已是江太的心頭肉，先生情況如此，她實在不忍看下去。偶爾看到院舍職員傳來的影片，看着先生發病時的情況，痛心是一定的，話到傷心處，就在記者前落下淚，仰仰鼻子，繼續接受訪問。

江生身體日漸變差，入住醫院也只是時間問題，江太雖有心理準備，但到真實面對時，再多的準備也抵不住突如其來的情緒。衝到急症室的她終於能和先生見面，但面前的他滿身傷痕、五花大綁的景象，令她徹底崩潰，「我本身都有抑鬱，本身好返好多，今次要加藥。」

夫妻分隔的日常，江太最擔心先生以為自己遺棄他，令他意志消沉。江生的生日到了，江太特意買他最愛的黑森林蛋糕，連同一堆朱古力零食托職員送上，「起碼買個蛋糕，畀佢知自己生日，我會舒服啲。」

抗疫未完，兩口子不知何時才能再見，「坐監都可以探訪，依家都唔得，佢哋犯咗咩錯呀？」在抗疫的新常態下，江太只有一個卑微願望，「直接攬住佢、錫佢，同佢講我無丟低你，我每日都好掛住你。」