壹傳媒股價見1個月新低 監管調查進展尚未見影
2020年09月10日 10:18
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壹傳媒股價持續受壓。
壹傳媒(00282)股價持續受壓，周四(10日)即市挫3.3%，低見0.29元，乃1個月新低。該股股價自8月中旬大幅波動，股價由低位0.075元炒上1.96元後，再轉急挫，至近日失守0.3元關，高位計累計跌幅逾85%！惟事隔1個月，至今監管部門仍未就其股價大幅波動公開調查進展，監管表現誠然令投資者大失所望。
市場質疑壹傳媒股價大幅波動，背後會否涉及人為操控或利益輸送。雖然早前曾傳出證監會及聯交所已「出手」就壹傳媒不尋常股價及成交量變動向個別證券業界查詢，並索取客戶資料、交易紀錄等。惟事件至今已擾攘已1個月，仍未見當局公開調查或作出其他實際跟進行動。
香港股票分析師協會主席鄧聲興表示，知悉監管機構早前已向證券業界索取壹傳媒異動期間的交易紀錄、客戶資料等，又指「當時該股成交和股價非常異常，應調查清楚哪些人預先坐貨，又有哪些人在當日沽貨，並公開公布調查結果，這樣才符合公眾利益。」
立法會金融及服務界議員張華峰敦促，證監會要保障小投資者，找出壹傳媒股價在極短時間內大幅波動的原因，以及成交量超過股份發行量的不尋常原因，並調查出誰買誰賣，以保障公眾利益。