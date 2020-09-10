監獄大檢測有5-6在囚者拒絕　事後遭單獨收押減風險

新冠肺炎肆虐，懲教署轄下院所早前有一名在囚人士和一羈留人士相繼確診，當局決定為全港7000多名在囚人士進行一次病毒測試，不過，有在囚人士拒絕，事後疑遭懲教署單獨收押。有立法會議員去函懲教署，質疑是否「懲罰」有關人士。消息指，今次監獄全面檢測計劃只有5、6名在囚人士拒絕參加，懲教署為免隱形傳播者在囚區傳播病毒，遂單獨收押拒絕檢測者以作觀察。

議員邵家臻今（10日）在Facebook貼文，稱有羅湖懲教所的在囚人士不接受病毒測試，被署方單獨囚禁，他質疑有關人士的囚室：「沒有電視、沒有書本、沒有糖餅、沒有收音機，簡直是另一種的懲罰！」。

邵認為懲教署此舉是變相懲罰，又擔心願意或不願意接受檢測者人士會在權利對待上存在差別，影響在囚人士福祉。不過，消息人士指出，懲教署最近已安排7000多名在囚人士中接受深喉唾液測試，只有「5至6個人唔肯驗」，當中有3至4名拒絕測試人士更屬「精神上無行為能力人士」，為安全起見，現時將他們分別囚於小欖精神病治療中心和羅湖懲教所。

另有兩名羅湖懲教所一般在囚人士拒絕檢驗，消息指，懲教署其後為兩名在囚人士安排醫生講解測試內容，交代採樣樣本只需要唾液作測試，但有關人士最後亦拒絕。為保障其他在囚人士安全，署方安排以上未有檢測人士作單獨囚禁，以作分隔。

懲教署本月5日及6日公布，一名荔枝角收押所54歲在囚男子，及由壁屋監獄轉送青山灣入境事務中心的22歲男泰籍被羈留人士確診新冠肺炎。