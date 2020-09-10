恒隆25.66億元投得美領館壽臣山物業　作價接近市場預期下限

世邦魏理仕公布，香港壽臣山壽山村道37號物業成功以25.66億港元售出，每平方呎作價54,138元，中標集團為恒隆地產。市場原先估計，該地皮呎價介乎4.5萬至10萬元，估值約21.3億至47.3億元，如今成交價接近市場預期的下限水平。

該行指，是次以公開招標形式為項目物色合適買家，物業由美國政府於1948年購入，並持有至今作為美國駐港領事館宿舍之用。

壽山村道37號位處壽臣山，現為六幢低密度住宅物業提供26個單位及52個車位，另設室外游泳池，物業採以交吉形式出售，不設「售後租回」條款，地盤面積約94,796平方呎，可重建面積約47,397平方呎。是次公開招標出售，獲多組財團參與，最後交易以25.66億元作價出售，相等於樓面地價為每平方呎54,138元。由於地盤布局修長對海門面極寬闊，屆時可重建為海景豪宅獨立屋項目，每戶均可享深水灣海景。

世邦魏理仕香港資本市場部資深董事王國偉表示：「是次項目出售吸引不少本地及國際投資者關注。在市場波動下，交易價格符合市場預期，而是次大額成交亦反映投資者對市仍保持信心。」