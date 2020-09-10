滙豐11月起取消26項基本服務收費　400萬客戶受惠

虛擬銀行群起出招吸客，傳統銀行亦變招應對！滙豐銀行宣布，由今年11月1日起，取消26項基本銀行服務收費，範圍涵蓋一般銀行服務、存款及提款、跨行及環球轉帳，以及匯款，料400萬名滙豐個人客戶受惠。

滙豐亞太區財富管理及個人銀行業務主管兼香港區財富管理及個人銀行業務主管欣格雷表示，該行致力為普羅大眾提供銀行服務，滿足客戶不斷變化的需要。一直積極研究如何回饋社會及客戶，希望透過進一步取消基本銀行服務收費，令大眾獲得更多元化的免費銀行服務，以處理日常理財所需，預計超過400萬名滙豐個人客戶將會受惠。

滙豐取消一系列銀行服務費用，包括外幣現鈔存款及提款、索取銀行報告及其他文件、補發存摺、滙豐環球轉帳服務，以及匯款等。是次取消收費除了方便客戶享用更全面的基本銀行服務外，亦有助受新冠肺炎疫情影響的客戶紓緩部分壓力。

滙豐同時宣布即將推出「滙豐One」全新綜合理財戶口，提供更簡便的一站式智能銀行服務，「滙豐One」不設戶口最低結餘要求，並將會在銀行交易、數碼渠道、旅遊消費，以至財富管理等各方面，為客戶帶來提升的服務體驗。

值得注意的是，滙豐去年為香港首家銀行宣布取消「個人綜合理財戶口」的最低全面理財總值要求及低額結存服務費，以及多種個人儲蓄戶口類別的月費、年費及櫃位交易費，共有超過300萬名個人客戶受惠。

滙豐於銀行界一向有指標作用，去年其他同行陸續跟隨取消最低結餘收費，分析認為，周四(10日)該行取消26項基本服務收費之多，業界亦會接踵加入取消費用行列。