旅遊業防疫基金被質疑優待僱主苛待員工　工會促放寬門檻

新冠肺炎重創香港旅遊業，行內員工生計大受影響。旅遊業僱員總會、外遊領隊協會等4個旅遊業工會今日(10日)表示，近日接獲領隊投訴，指有旅行社拒絕為其證明帶團日數，導致未能獲取防疫抗疫基金下，「旅行代理商及從業員支援計劃」的每月5000港元、為期6個月的津貼。

工會懷疑，由於有關旅行社慣常要求員工帶團前需墊支費用，被僱員追討拖欠的金額後懷恨在心，故拒絕為員工證明帶團日數。而香港旅遊業僱員總會理事長梁芳遠指，情況只屬冰山一角，有關旅行社正調查向工會投訴的員工身份，被欺壓的員工因而不敢站出來。梁又稱，旅遊業苦況持續一年多時間，接近零收入的僱員面對壓力，不知要捱到甚麼時候，促政府盡快提供更多支援。

議員陸頌雄批評，防疫抗疫基金優待旅行社僱主，卻苛刻對待僱員，申請要求不一致，有些旅行社已結業，無法為從業員提供帶團紀錄證明，建議政府應認可從業員自行提供的紀錄。

工會亦認為，政府應利用基金剩餘的2.6億港元，直接支援從業員，向他們發放一次性5000港元資助和特別進修津貼等，又促請政府重新覆核前兩輪申請資助被拒的個案。