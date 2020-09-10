年底書展暫400展商參加　貿發局延長報名期招客

原定7月舉行的香港書展因疫情關係延期至年底，迄今只有約400間7月書展參展商報名，佔原本參展商的60%，本報名期於本周一（7日)截止，貿發局決定延長報名期，希望吸納更多參展商。書展關注組發言人表示，本港疫情發展未明朗，大會又沒公布具體的防疫安全措施，令部分書商卻步。

貿發局回覆東網查詢指，上月25日公布香港書展延至年底舉辦後，已有60%參加7月書展的展商報名。近日本港疫情繼續回穩，不少展商均希望大會可以延長參展報名期，讓他們有更多時間重新考慮參展及決定攤位規模，大會決定配合。據了解，只要名額未滿，貿發局都會接受申請。

貿發局早前宣布香港書展及當中的香港運動消閒博覽延至今年12月16日至22日舉行，正重新展開各項籌備工作。

香港書展關注組發言人Alan表示，參展商仍然擔心疫情的變化，「唔知報唔報名好」，故對報名參加書展仍抱觀望態度。他認為大會一日未公布書展期間的防疫措施，參展商也不會安心。

他又指7月書展時，貿會局拖拉至參展商搭建攤位才公布取消，又不補償參展商搭建攤位的費用，還要收取一半的電力費，都令參展商心中不滿。加上年底始終不及暑假，並非舉辦書展的合適檔期，都影響參展商的參展意欲。