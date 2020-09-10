疫情影響心情市道　調查指受訪市民月餅需求大減70%

臨近中秋節，月餅又成家中主角，今年疫情影響市民過節興致，有食物回收機構調查291名市民，發現近60%人明言今年不計劃送禮，團體指今年受訪市民對月餅的需求較去年同一調查大跌70%。不過，團體亦指，去年中秋節期港人食剩的月餅達294萬個，當中167萬個月餅遭到棄置，成為垃圾。

食物回收組織食德好於7至8月展開調查，近60%受訪市民表示，今年不計劃購買月餅送禮，去年受訪市民平均會購買3.1盒月餅送禮，今年中秋消費意欲明顯下跌。機構形容對結果感到意外，估計與經濟下行及新冠肺炎疫情有關，影響市民消費意欲。

調查又了解港人食剩中秋月餅的原因，逾半受訪者反映，獲贈的月餅過多；40%人則擔心若全數食用家中的月餅會影響健康；有30%人稱月餅口味不適合自己。

另外，機構發現，不少市民認為一盒有4個月餅太多，逾70%受訪市民希望買到一盒少於4個的月餅。食德好亦走訪29間餅店、食肆，發現200多款月餅中只有14款月餅的包裝一盒少於4個，佔整體僅5.6%，反映市民選擇不多。

食德好又預計，今年購買月餅的市民將會減少，建議生產商應按市場需要生產月餅，避免推出過多月餅，並盡早與食物銀行等組織合作，在中秋節前將賣剩月餅轉贈有需要市民。