港鐵物管不獲保就業資助　未能回饋業主區議員提覆核

西貢區區議員方國珊不滿政府推出的「保就業計劃」的申請資格不包括港鐵物業管理公司，令到港鐵管理的屋苑之業主未能因保就業計劃而獲得回饋，昨日（9日）向高院入稟申請司法覆核，要求推翻港鐵屋苑管理公司不具備申請保就業計劃資格的決定。

這宗司法覆核的申請人是方國珊，答辯人是行政長官，香港鐵路有限公司物業總監鄧智輝則被列為有利害關係人士。申請人要求的濟助為放寬港鐵屋苑管理的保就業計劃申請，並強制有合約保障的物業管理及承辦商在取得保就業資助後，合理回饋屋苑。

據申請書指，政府於今年5月推出第一期保就業計劃，當中指定法定機構及公司不具備申請資格，故港鐵公司不包括在內。而第2期保就業計劃則提到大型物業管理公司成功申請保貼後，需回饋不少於80%給業主或立案法團，有關管理公司相關的外判商，政府則只採取勸喻態度。

申請人指港鐵物業管理為指定法定機構及公司，故不具備申請資格，但其他非港鐵旗下的物業管理公司都能因計劃回饋而減低管理費。申請人認為此情況會造成不公，當中涉及逾10萬個單位。申請人認為政府應規定相關的公司回饋予屋苑管理費帳戶，令業主可共渡難關。