觀塘區議會討論佐敦谷公園改造計劃　籲增汽車泊位及電梯

全港超過170個康樂及文化事務署轄下的公共遊樂空間未來5年會進行改造，其中佐敦谷公園將以「親子」及「大自然」為設計概念，設有多人共用的搖籃型鞦韆及沙池等，改造工程預計明年第二季開展，料2022年底完成。觀塘區議會今早(10日)開會討論計劃，有議員希望政府加建停車泊位及電梯，方面市民到公園玩耍。

擬新建的共融遊樂空間，劃分為4個遊樂區：攀爬區將設有繩網、攀爬架、多條滑梯及彈床，並設置多人共用的搖籃型鞦韆，及可供親子共用的鞦韆。另有沙池、感官遊樂區，冀激發兒童想像力，促進認知能力及感官發展。至於新增的大自然遊樂區將配置跨代共融遊樂設施如搖籃、音樂遊戲等，在設計上亦會與週邊自然環境配合。

區議員顏汶羽表示，佐敦谷公園一向受市民歡迎，惟車位不足，每逢周六、日，都出現車輛大排長龍等候泊位，故建議增加車位。此外，佐敦谷公園由彩榮路公園及佐敦谷遊樂場共同組成，但地勢高低不平，建議增加電梯貫通。

此外，康文署亦擬在牛頭角市政大廈牛頭角道體育館旁的平台改為共融遊樂空間。顏則表示反對，因為該位置較為隔涉，除早上有長者使用設施外，平日使用的人流極少，應另覓其他較多人使用的公園或遊樂場改成共融遊樂空間。