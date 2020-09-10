娛樂中心明起重開　員工稱為客人供即棄手套

娛樂中心重開在即，職員正為設施進行消毒。(何天成攝)

新冠肺炎疫情有所緩和，政府宣布再度放寬防疫措施，家庭娛樂中心早前被勒令停業超過3個月，將可在明日(11日)起有條件重開，業界表示歡迎，並稱已做好防疫措施。

政府早前宣告，重新開放的公眾娛樂場所，包括家庭娛樂中心，需滿足特定防疫措施。大型遊樂中心分店員工米先生表示，中心已安排足夠人手配合防疫要求，相關措施包括在每位顧客使用設施後即時進行消毒、清潔代幤等。中心將設人流限制，每項設施亦有圍板分隔，避免人群聚集。另外，顧客於入場前需量度體溫及登記個人資料，並必須佩戴口罩，又會向顧客提供即棄手套。

娛樂場所可重開，但波波池仍需維持關閉，米先生指，早在政府未宣布關閉娛樂場所前，公司基於衞生考慮，已暫停開放波波池，分店營業額少逾一半。他稱場所重開後，公司已準備不同優惠給顧客。

米先生又說，明白不少顧客期望到娛樂場所消遣，故對能夠重開表示高興。他又指，公司已準備了充足的防疫裝備，包括面罩及手套，並不擔心受感染，相信顧客會做足防疫措施，公司亦無強制員工進行全民檢測。