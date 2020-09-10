巴士團體改口暫緩工業行動　稱尊重被捕者意願　

警方本月6日因涉嫌危險駕駛拘捕了一名當值的新巴司機，事件引起部分業界的反彈，有組織一度揚言或會發起工業行動，該組織今(10日)表示，由於有消息指，當事人即被捕的新巴司機希望稍作冷靜，讓事件降溫，加上諮詢法律意見後，認為現階段發動工業行動未必對當事人有利，故決定暫緩行動。

巴士業界聯合工會昨日發出聲明，指警方及港府若在明日(11日)不對該會的5個訴求作回應，便會發起所有非專營巴士、及聯同5間專營巴士會員採取工業行動。不過，事隔一天，該組織今早已在社交平台「轉軚」，指當事人間接向他們提出意見，該會尊重其意願，暫緩工業行動。相關貼文又指「善意已釋出、落台階俾(畀)埋、對話大門一直開啟、之後點做，就睇政府。」

該會發言人陳詠麟向東網表示，原定的工業行動包括罷工、按章工作等，計劃與會員商量後再作具體安排，但得悉當事人意願後會予尊重，並密切關注事態的發展，視乎律政司會否就案件進行起訴，再作進一步打算。他強調，事件引起部分業界反彈，有同行表示憤怒、亦有人擔心值勤時帶備常用的「士巴拿」，會誤墮法網。

新巴職工會理事長林錦標昨日曾指出，涉事車長當時的行車速度在每小時30公里以內，低於該路段的法定上限時速每小時50公里，又認為當時涉事司機的響號決定合理。新巴亦指根據巴士行車紀錄系統數據，該巴士在該段路程車速約為每小時10至35公里，強調公司暫時不會安排該兼職車長進行駕駛工作。