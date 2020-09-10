政黨斥政府施政離地　促推健康碼及設立量刑委員會

2020年施政報告將於10月14日公布，有政黨今早(10日)會見特首，當面直斥政府施政離地，並提出31項建議，包括設立量刑委員會定出量刑標準及在10月1日前推行健康碼等。

民建聯今早與特首會面，該黨議員周浩鼎指過去有不少反修例示威案件被指量刑過低，令人質疑能否造成阻嚇作用，故建議成立量刑委員會，參考英國做法由法律界及非法律界人士組成，經過公眾諮詢後訂出量刑標準，令法庭判案時有確定性，更令公眾信服。

議員葛珮帆則批評，內地及澳門均設有健康碼，本港疫情漸趨緩和，港府卻遲遲未設立，故希望健康碼能在中秋節前設立，讓兩地家庭團聚，並方便經商人士。

議員陳克勤形容，市民生活情況水深火熱，建議政府全民派發不少於5000港元現金，又指派發現金的機制已經存在，希望能直接幫助市民。

另外，該黨建議政府充分運用行政會議的角色，在重大政策推出前諮詢行會意見3次，又應加強和政黨聯繫溝通，以及修補與市民的關係。該黨表示，政府對意見並無直接回應，只表示財政壓力不輕，會仔細考慮意見。