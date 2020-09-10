花柳全獄中襲巴籍囚犯遭索償　須賠2.3萬兼訟費

正在服刑中的甲級重犯「花柳全」何毓桓，於2016年4月在石壁監獄內以「壓紙石」襲擊兩名南亞裔囚犯，他認罪後被加監37個月，之後其中一名事主入稟小額錢債審裁處向何申索約2.3萬港元醫療費用及相關賠償。審裁官今（10日）作出裁決，裁定何毓桓敗訴，下令他向原告賠償23200港元及支付1285港元訟費。

審裁官於裁決時指，被告何毓桓雖聲稱是因為受到律師誤導，才會在區域法院承認襲擊罪，他並指事發時只是用掃把而非壓紙石打兩名南亞人，原告更不是他襲擊的人。

惟審裁官直指沒有證據證明被告說法屬實，況且被告被定罪至致判刑時，均未曾向法官要求推翻認罪，他之後提上訴亦被拒。故只會按被告當時承認的案情，作為考慮本案的根據。

至於賠償額方面，審裁官指何不反對原告提交的醫療報告，原告遇襲後聽力受損及鼻骨骨折，雖然並非永久傷勢，但亦屬輕微傷勢中較嚴重一類，故其23200港元的索償金額亦屬合理。

巴基斯坦籍原告Tahir Nawaz(43歲)指，2016年4月18日，何毓桓在石壁監獄內一條走廊，用重達近10公斤的「壓紙石」擊打其頭部，導致他昏迷兩天，頭部骨折，耳朵受傷。