海洋公園停辦今年哈囉喂　重開後推無限次入場證吸客

本港疫情持續緩和，政府日前預告下周五(18日)撤銷主題公園及展覽活動的社交距離限制，海洋公園、香港迪士尼樂園短期內有機會重開。海洋公園今日(10日)召開網上記者會，指公園已為重開做足準備，惟因疫情反覆，今年將停辦﻿萬聖節「哈囉喂」，為公園自2001年有哈囉喂以來首次整個活動取消，而對上一次取消是上年，當時因應反修例事件，需取消哈囉喂後期的活動。

海洋公園行政總裁陳善瑜表示，重開後公園會推出新無限次入場證及海洋公園森度遊等優惠活動，希望以全新體驗吸納本地客入園。她指公園期待重新開放，並正準備重開事宜，希望進一步提升本地訪客的比例，預告重開後的公園會與有明顯的不同及改進，希望帶給遊人不一樣的體驗，不過具體重開日期仍有待稍後公布。

她舉例，重開後會推出包括498港元無限次入場證，及六五折320港元門票優惠。無限次入場証持證人可於10月1日至明年3月31日期間不限次數到訪公園。另外，公園 將於10月推出「海洋公園森度遊」，運用海洋公園坐背山面海的自然景致，會配合一系列綠色休閒活動，包括遠足、瑜伽及露營新玩法，推動生態保育並讓訪客與大自然互動，詳情會在稍後公布。

雖然海洋公園10月將推出一系列新活動，但最受矚目的海洋公園哈囉喂卻會被取消。海洋公園管理及演藝節目執行總監吳守堅指出，舉辦大型活動需要長時間籌備，園方於年初已預見疫情出現，過去數月已不斷想辦法，但由於疫情持續反覆，擔心會再有第四波疫情等不明朗因素，評估後認爲今年不是適合時間籌備哈囉喂。