六旬翁當街揮舞鋤頭　稱怕被襲僅作自衞

去年8月6日旺角修例衝突中，一名在內地從事房地產生意的六旬漢，被指當街揮舞鐵鋤頭，被控在公眾地方管有攻擊性武器罪。他否認控罪，案件今（10日）在西九龍法院開審。目擊事件的市民供稱，被告曾兩度向着他人舉起鋤頭，人們慌忙逃跑。拘捕被告的警員引述被告指，當時有人似嘗試攻擊他，他才執起鋤頭自衞。

63歲被告朱木源，報稱退休人士，據悉他有在內地從事房地產生意。朱被控於2019年8月6日，在通菜街近水渠道一帶行人路的公眾地方攜有一把鐵鋤。

拘捕被告的警員陳俊源供稱，當日截查被告時，他沒有手持鋤頭，他聲稱駕車到旺角，落車買煙時，一班人突然衝向他並作勢攻擊，他於是隨手執起鋤頭自衞，實際上他沒攻擊任何人。警員隨後在約10米外地上發現鋤頭。

報稱任職飛機師的路人孫雋然作供，指當日凌晨2時許，他駕駛私家車在旺角行駛，期間在運動場道見到一男一女往彌敦道方向匆忙跑走。未幾見到穿白衫白褲的被告，右手拿着一把似是農夫耕田用的鋤頭步行，走到旺角警署對開時，他更雙手舉起鋤頭過肩，站在他約2呎外的一名黑衣青年即時跑走，之後他繼續則持鋤頭往相反方向跑過馬路。

孫續供稱，當時通菜街對開有一班市民聚集，只見被告拖着鋤頭走過行車線，並走到人群前舉起鋤頭，遂慌忙逃走。孫繼續駛至水渠道對開時，再見到被告站在一輛私家車旁的石壆，揮手向他示意前行，他駛過後見到警員便舉報。由他首次見到被告手持鋤頭到他報案，過程歷時約8分鐘。