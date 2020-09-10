傳律政主任內部電郵籲同事參與六四晚會　涉政治意味惹關注

網傳東區法院的高級二等檢控主任黃華芬於今年6月4日，以律政司內部電郵系統向全體檢控主袍發出電郵，當中寫明當日為港區國安法生效前最後一次的6月4日，「今日有甚麼事會比這更有意義的事情嗎？希望我們都做同樣嘅的事」。消息指，此事引起內部關注。執業大律師龔靜儀回覆東網查詢時指，有關言論與「六四晚會」明顯扯上關係，帶有政治成分，認為黃作為律政司的法庭檢控主任，理應保持政治中立，以免影響律政司及其他法律人員的公正形象。

龔靜儀表示，公務員應保持政治中立，而該電郵內容明顯帶有政治色彩，雖然文字上顯示較為隱晦，但從中亦推測得到黃並不希望因此負上責任。至於有關電郵以港府的內部形式發放，但內容明顯並非用於工作用途，不應該發放私人訊息，更惶論提及任何政治事情。

龔又指，近來坊間不時提及「違法達義」，明顯黃以隱晦字眼發出電郵，正是「又想做，但又唔想太著迹」，明顯知道不應以內部途徑討論有關事件。她說：「現在東窗事發，讓人掌握證據，對有關人士有所影響，可能要離職；若有足夠證據，甚至可能涉及公職人員行為失當罪。」

龔表示，黃亦知道一直有禁聚令生效，但仍然鼓吹他人電郵內容出席六四晚會，等同知法犯法，「你在律政司工作都係維護香港法治和作出檢控工作，理應不偏不倚，但電郵內容卻鼓勵或煽動人『違法達義』，叫人去沒有不反對通知書的集會，等同叫人犯罪，做法偏頗且有違公務員行為守則。」

她認為，不論調查結果如何，事件都已經會影響市民對律政司完全公平公正的信心，可能在處理某些案件會跟隨政治立場而作偏頗判決，建議律政司應即時暫停黃所有檢控工作，並對事件作出徹查，以及覆核涉事人所有有份參與過檢控案件的檔案，檢示當中有否任何涉及反修例事件的案件，了解決定和判決有否偏差而作出補救。