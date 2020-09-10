德國指中國人權急速惡化　華代表促別干涉內政

中德兩國日前以視像方式舉行人權對話，德國政府人權專員科夫勒會後表示，中國的人權狀況在過去一段時間急速惡化。而德國官員在會中又與中方討論到香港國安法問題及新疆維吾爾族人的處境。不過科夫勒指出，中方在對話過程中沒有討論上述問題的意願。中方代表則要求德方別干涉內政。

今年是中德第16次舉行人權對話，中方出席官員包括外交部國際司司長楊濤，以及中國最高人民法院、中央統戰部、公安部、司法部代表。德國方面除科夫勒外，還有外交部、經濟部、內政部、司法部等部門官員。科夫勒強調，人權問題不僅在人權對話，也在中德所有的對話形式扮演一定角色。

德方在會後聲明中表示，雙方討論了法治、公民和政治權利、少數民族權利等議題。針對香港局勢，德國關注香港國安法的實施，以及剛於上周末的拘捕行動，導致港人公民權和政治權受限制。科夫勒要求中方以公開及透明的方式處理有關問題，並遵守人權標準和國際法。

中方則強調，當前新疆經濟持續發展，社會和諧穩定，民生不斷改善，各族人民安居樂業，各項權利依法得到充分保障。至於香港國安法的制訂和實施，不僅維護了香港居民的基本權利和自由，更有利於「一國兩制」行穩致遠。中方要求德方尊重基本事實，並恪守聯合國憲章，特別是不干涉別國內政等國際關係基本準則。

自1999年起，中德每年都針對人權問題進行對話，但去年對話因德國在聯合國人權理事會批評中國人權而取消。