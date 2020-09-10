百年唐樓永和號遭滅頂　市建局認衰但無修復時間表

逾百年歷史的中環一級歷史建築「永和號」，在近日被發現其標誌性的瓦頂設計被清拆，被保育界評為不可逆轉的破壞。市區重建局今日(10日)在中西區區議會承認敏感度不足，表示會在日後會增加透明度，而現時則會以修補為大原則進行保育項目，並承諾一定會保留雙筒雙瓦頂，但未有交代需要移除或保留多少相關構築物，亦未有具體時間表。

日前有保育人士發現，位於中環威靈頓街唐樓「永和號」，其具標誌性的雙筒雙瓦頂被清拆，內櫳木樑、木地板及水泥階磚亦被掏空。市建局處理工程及合約總監梁德明，在中西區區議會歷史城區及文物保育工作小組會議中承認，市建局在處理事件時敏感度不足，日後會增加透明度，同時會在保育方案成熟時向工作小組交代。

然而，議員葉錦龍批評市建局在這一屆區議會中，從來沒有提及「永和號」的修復工作，他指翻查區議會文件，去年市建局多次交代情況時，使用「內部加固工程」的字眼，但從未交代有需要拆卸，批評市建局是想蒙混過關，欺騙議會，多名議員亦和應；另一議員吳兆康質疑市建局早前未有通知詳情，是否擔心會惹來外界負面批評，又希望保育是「原汁原味」，不希望日後因為商業價值取代原本的歷史建築；議員許智峯亦有質問現時的做法是否符合保育原則。

負責「永和號」保育項目的保育建築師何心怡表示，會按照修補為大原則，把有損壞的建築構件更換，原好無缺的則會保留，如階磚等均由工人逐件崛起，她指現時有向古蹟辦遞交文物管理報告，又承諾屋頂一定會保留，但未有回應其餘的構築物可否保留。梁德明則指，正密切與多方跟進，但暫時未有最新具體的保育方案，現時將視乎情況，希望可以開放「永和號」1、2樓讓公眾入內。

市建局又解釋指，現時拆除內部結構，包括瓦頂、花階磚，惟「永和號」是歷史建築，早有一定程度的老化，並在2018年6月1日，其2樓的屋頂出現部分倒塌，隨後在同年7月再有位於2樓的窗頂磚牆倒塌，屋頂及地下外牆出現裂紋，加上建築物內的木材早被白蟻侵蝕，附近有其他建築物開始進行大型工程，在平衡多方因素後，局方在古物古蹟辦事處同意下，決定在2018年至去年11月進行緊急加固工程，其中包括移除部分木樑與屋頂。

現時在青磚牆旁加設的鋼筋混凝土支架只屬暫時性支撐，市建局解釋塗上混凝土，純粹是需要根據建築物條例的防火要求，並非作任何結構性轉換。另外，當局又在「永和號」附近安裝多個沉降指標，至現時為止，指數仍符合要求。