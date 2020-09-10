扶康會前主任認瞞利益衝突　騙5萬元合約候懲

扶康會前護士主任涉嫌向扶康會隱瞞利益衝突，藉此詐騙扶康會判授服務合約給她合夥持有的公司，因而被控一項欺詐罪。被告劉芷希今（10日）於西九龍法院承認一項欺詐罪，裁判官決定先提取被告的背景及社會服務令報告，並押後至10月8日判刑，期間被告獲准繼續保釋。

案情指被告於2009年起在扶康會任護士主任，她在2018年11月辭職，並於2019年1月正式離職。案發時被告在麗瑤成人訓練中心工作，負責協助其上司處理中心的行政工作，包括聘用服務供應商及處理供應商遞交的報價單。

2018年7月扶康會的中心需要聘請臨時保健員，被告負責收集招標書的報價單，她其後提交包括優越健康護理有限公司的報價單，扶康會最終亦批出招標書於優越，並向優越支付共約5.3萬港元服務費。不過被告卻向扶康會隱瞞自己當時為優越的董事且沒有作出申報，最終事件被揭發，警誡下被告保持緘默。

辯方求情指被告現時正與丈夫辦理離婚手續，須獨力照顧兩名6歲及9歲的女兒，她雖為家中經濟支柱，但自離職後便失業。辯方指被告一直熱心工作、盡心盡力，且因為工作壓力出現抑鬱徵狀。

辯方又指本案並非最嚴重的詐騙案，當時的確人手不足，扶康會有需要聘用臨時保健員，事件中扶康會並沒有損失。辯方又指被告現已反省，且承諾不會再犯。辯方請求法庭給被告機會判處緩刑，惟裁判官最後決定先提取相關報告後才作決定刑罰。