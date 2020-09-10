面試班教學生講「武漢肺炎」惹家長投訴　鄧梓峰教育機構疑炒教師

由藝人鄧梓峰創辦的「梓峰教育」，有面試班教師將新冠肺炎稱為「武漢肺炎」，觸發被解僱風波。家長在網上投訴指，有教師在小一面試班網上課堂時，稱呼疫症為「武漢肺炎」，並要求全部學生「一起講一次武漢肺炎」，家長擔心孩子面試時被小學教師認為孩子講錯。校方跟進調查及向家長道歉，在facebook專頁指是次事件屬教師無意之失，要求教師離開是由於其過往工作態度及其考勤表現，並沒有其他原因。

網上流傳一張截圖，一名家長在「梓峰教育」fb專頁留言，質問該機構為何在上Zoom面試班時，有教師向孩子稱「依家係武漢肺炎？乜世衞唔係話個病毒名叫COVID 19(新冠肺炎)？」家長指他當時即時向教師指出錯處，但教師更要求全部學生「一起講一次武漢肺炎」。

該機構隨即回應家長，指總校獲悉事件已立即跟進，得悉當日一名分校教師與學生進行網上小一面試班時，用了錯誤的名稱提及疫症，並鄭重道歉。校方指，會再次提醒教師必須小心言行，會重新檢視培訓守則，以確保不會再發生同類事件。該家長似對回應感滿意，留言指擔心在面試班接收錯誤訊息以致影響孩子面試表現及分數。該機構再留言指，管理層已立即開會跟進，認為此教師不適合在該機構任教，故安排他離開。惟事件後引來不少網民留言聲討。

該機構再回覆留言，指是次事件是老師無意之失，已作適當的安排，並重申作為教育機構堅決拒絕把任何政治元素或議題帶進教學，望家長能理解及體諒。