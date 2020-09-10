警搗破求職詐騙集團　拘6主腦骨幹涉款230萬元

警方留意到求職騙案有上升趨勢，於今年1月至8月，新界北總共有33宗求職騙案，相而去年同期只有19宗，升幅超過7成。有見及此，新界北總區刑事部作出針對性調查，包括分析同類型案件的犯案手法及進行情報搜集，並於上月鎖定一個行騙集團。

警方調查發現，集團利用較新穎的行騙手法以騙取受害人信任，他們主要利用社交媒體平台招聘異常優厚的工作廣告，針對受害人欲「搵快錢」的心態，以無風險、毋須學歷及經驗、輕鬆月入數萬等字眼作招徠，令求職心切的人士誤墮求職陷阱。

當求職者應徵後，騙徒先指示受害人到財務公司借取私人貸款，並訛稱以融資或投資方式，用雙倍甚至三倍價錢收購貸款合約，其後又指自己是大型投資公司職員，其辦公室報稱位於高級商業中心。他們會相約受害人到該些商業中心的地下大堂會面，聲稱地點方便自己會面。惟騙徒並沒有在上址工作，只是提早到達現場，在大廈停車場等地點確認受害人到達時，便乘升降機到地下大堂與受害人會面，令受害人信以為真。當騙徒取得貸款後便會失去聯絡，令求職者負債纍纍。

警方調查顯示，詐騙集團一共涉及20宗發生於去年4月至今年7月期間的行騙案件，每宗騙款由1萬至130萬港元不等，合共230萬港元，20名受害人包括8男12女(18至58歲)，包括學生、文員、銷售員、地產代理、待業人士等，其中年齡最大的受害人為一名女子，她報稱為公司中層管理職員，她以糧單進行借貸，獲得130萬後將款項交給騙徒。

警方經部署後，於前日及昨日(8至9日)拘捕1名集團男主腦及5名骨幹男成員(18至21歲)，涉嫌「以欺騙手段取得財產」，他們報稱任職地盤工及無業，主要在網上接觸求職者，以及親身收取騙款，部分人有黑幫背景。集團男主腦及3名骨幹已被落案起訴，今早(10日)在粉嶺裁判法院提堂，他們被即時還押，有待警方進一步調查，而警方行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。