劉鳴煒指海洋公園1年內無法轉虧為盈　議員斥「過咗海就係神仙」

疫情加劇海洋公園財困危機，公園至今取得港府54億港元撥款救亡已數月，惟受第三波疫情影響，撥款後開園日子只有27日，期間入園人次及收入均大跌9成。新上任的海洋公園董事局主席劉鳴煒坦言，公園財困仍然非常嚴重，但未有交代至今動用多少撥款，以及具體改革方案，更直言「公園無可能1年內轉虧為盈」，又稱未來發展計劃有待年底政府作全面檢討後再作公布。有議員斥海洋公園「過咗海就係神仙」，認爲管理層換班不換血，難有新思維，擔心明年會再向立法會申請撥款，淪為無底深潭。

新冠肺炎疫情自今年初爆發以來，海洋公園曾兩度關閉，第一次是於1月23日起，當時關閉近半年，加劇公園財困情況，至6月面臨破產清盤限期前，獲立法會通過逾54億港元撥款救亡，其中31億港元先用作償還貸款，剩下款項僅夠樂園營運1年，即由今年7月1日至明年6月30日。至6月疫情緩和，海洋公園於6月13日重開，惟重開不足1個月，本港7月初再爆發第三波新冠肺炎疫情，港府重新收緊社區防疫措施，海洋公園需要第二度關閉，自7月14日暫停開放至今。扣除逢周二休園的日子，撥款後開園日子只有27日。

劉鳴煒表示，即使是開園的日子，入園遊客亦下跌9成，門票收入隨之大跌9成，坦言情況令營運百上加斤，公園的財困仍然非常嚴重。不過，他並未有回應撥款後兩個月營運開支用了多少，只稱撥款已比公園平日開支少了三分之一，認爲只要「慳住使」，應該夠維持這一年，更直言「公園無可能在一年內轉虧為盈」。

對於公園未來的具體改革方案，劉鳴煒亦含糊其辭。他表示，在任的一年最想做到是為公園尋找出路，目前已收集過千份意見，大方向是以保育教育為主題，摒棄傳統門票收費模式，日後未必是一張門票包全日體驗的形式，希望利用依山面海的優勢，帶動整個南區發展，而絕大部分意見不贊成建屋，但具體的發展計劃還需待年底政府作全面檢討及審視後才會落實。至於水上樂園工程會如期今年年底完工，但並不會在年底前營運，具體開放日期亦仍待商討。

議員譚文豪認爲，海洋公園取得立法會撥款已數月，管理層至今未能交出具體的改革方案，形容是意料之事，他早已預計公園無大作為，「攞咗錢、過咗海就係神仙」。明年又會向立法會作感情勒索，要求撥款救亡，如是者年復年。而更令人失望的是海洋公園的管理層並無大變動，只是舊瓶新酒，沒有改革的決心和動力，欠缺新思維，難有突破。另外，海洋公園談保育已非今日之事，若改革仍只談保育，注定失敗。

議員葛珮帆指出，過去數月疫情令海洋公園營連環境變得更差，大家都擔心早前的撥款變倒錢落海，公園曾承諾取得撥款後半年提交改革建議，為讓市民安心，政府應要求公園加快步伐，公布改革詳情。她又指，海洋公園若明年再向立法會要錢，未必會批，因社會對撥款一事爭議很大：「上次撥款都好勉強。」她指若要再通過撥款，公園必須要提交很有說服力的改革方案。