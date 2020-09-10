明愛醫生涉失當案　特赦女助理稱曾遭非禮

醫院管理局轄下明愛醫院前副顧問醫生邱承建，在該院工作期間，涉嫌串同曾在該院工作的醫生兄弟朱東麒和朱東恒，將逾60名醫管局病人非法轉介到他們的私家眼科診所，3名醫生被控串謀犯公職人員行為失當罪，邱同時被指盜取醫管局藥物，案件今（10日）在區院續審。特赦證人女病人助理趙佩雯繼續作供，辯方反指她是為了支持自己的證言而捏造與邱有曖昧關係一事。趙表明不同意，並補充指邱曾拍她大腿及「揸」她胸部。

趙佩雯今日接受盤問，辯方質疑她被廉署拘捕後，知道入罪後或面臨長期監禁，便欲轉做控方證人，並向廉署錄取了一份口供。而她獲得控方的「免予起訴書」之後，知道她的證供會影響律政司會否對她採取行動，而為了自保，故不論真假她都會指邱有犯罪。辯方更指趙因為在「作故仔」，故她的證供自相矛盾，事實上邱從無向她說過會收錢一事。對辯方所指，趙表示不同意。

辯方又指趙已婚及有子女，她是為了支持自己所稱，即邱曾向她說及犯案的秘密，才捏造與邱發生曖昧關係。趙否認，並指邱:「每日都會打電話比我，返工、放工、放假，我都會打番比佢，大家乜都會傾，屋企啊小朋友啊」，重申兩人有曖昧關係。

辯方遂質疑:「傾下計就曖昧啊？」，趙於是再補充指邱會對她「郁手郁腳」，拍她大腿及臀部，又會「揸下我個胸」，並發生過10次以上。她曾對邱這些舉動表示「唔好」，但邱當她說笑。

趙指邱是在違反她意願下做出上述行為，又指當初與邱不太熟烙時，他已「挨到好埋」及在她耳邊說話，她因而向另一名醫生投訴，對方建議她出口拒絕並向上司投訴。但她因不想麻煩而沒有這樣做，僅自己避開便算。趙又指事後仍與邱談話，因邱對她不錯，有時又會安慰她。

辯方遂指:「即係話邱搏你懵、非禮你啦，咁點解唔同丈夫講啊」，趙解釋怕丈夫擔心甚至叫她辭職心，故沒有說。趙續指與邱最親密的身體接觸乃一次行街食飯後，在分別時曾擁抱過，但強調二人並沒有發生過性行為，邱亦未曾向她提出過相關要求。