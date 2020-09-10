壹傳媒醜聞多　黎智英被捕Mark Simon遭通緝

壹傳媒近期醜聞不絕，壹傳媒黎智英、其兩名兒子，及包括早前卸任財務總裁的周達權在內的4名壹傳媒高層等，共10人早前因分別涉嫌違反《港區國安法》或串謀欺詐等罪，被警方國安處拘捕。其後壹傳媒公布，委任熊自強代替早前被捕的周達權出任財務總裁。

壹傳媒早前表示，周達權不再擔任財務總裁，「以便他可以將更多時間投放於董事會的工作和集團的其他業務。他仍繼續擔任董事會和集團的其他職位。」而現年57歲的熊自強，為壹傳媒副財務總裁兼該公司一間附屬公司的董事。

而根據壹傳媒年報顯示，現年62歲的周達權，於2016年獲委任為執行董事，及於2019年10月成為營運總裁，同時亦為公司秘書及蘋果日報印刷有限公司和百樂門印刷有限公司的營運總裁。換言之，他仍繼續擔任上述職位。

另外，與黎智英關係密切、有多重身份的Mark Simon，現身處美國，他因涉嫌勾結外國勢力違反《港區國安法》，今年8月已被香港警方通緝。他是美國中情局前僱員、曾任美國海軍情報局，亦曾是壹傳媒廣告總監。調查發現，與黎有關連的至少17間私人股份有限公司，今年3月前以壹傳媒大樓地址註冊，當中有3間與Mark Simon共同持有，另外2間則由Mark Simon任董事，被指涉嫌違反將軍澳工業邨地契條款。據悉，黎智英今次涉違國安法被捕，遭凍結5000萬元資產，部分亦與Mark Simon有關。

據了解，包括周達權在內的4名壹傳媒高層，與黎智英及其長子黎見恩同樣有份涉及的串謀欺詐罪，與壹傳媒在將軍澳工業邨廠房涉嫌經營獨立公司，提供「公司秘書」服務，涉違地契外或以欺詐方式獲利有關。

早前有指壹傳媒在將軍澳工業邨的廠房，涉嫌經營至少14間獨立公司，涉及不同業務。翻查紀錄，該批公司董事均為黎智英，其中一間公司為黎智英次子黎耀恩經營的10間食肆以及公司提供「公司秘書」服務，當中包括早前爆出「二手凍檸茶」奉客的「四季常餐」。