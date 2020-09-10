壹傳媒股價異動惹質疑　月內累跌90%

壹傳媒黎智英在上月10日因涉違《港區國安法》被拘捕後，壹傳媒股價大上大落，股價於被捕後翌日被炒至1.96元新高，市值更一度超過51億元，超越電視廣播有限公司市值；４日內卻大幅回落82%至0.38元水平。壹傳媒股價一個月內累跌90%，被市場人士質疑背後動機或涉人為操控甚至利益輸送，不但有人向證監會投訴，今日(10日)警方更採取行動，拘捕15人。

股價如坐過山車的壹傳媒8月中旬出現「異常四日」，8月10日一度跌至歷史低位0.075元，在黎被捕後不停飆升，即日升1.88倍至0.255元，11日進一步升至高見1.96元，上升6.68倍，惟股價於8月12日開始明顯回落，由0.65元下跌至8月13日的0.38元，較高位回落82%。公司市值在短短4個交易日，由最低的1.97億元炒至一度高見51.6億元，超越電視廣播有限公司當時38.7億元的市值，波幅之大令人咋舌。

市場人士質疑股價異動，掃高股價的資金來源有可疑，非一般散戶或莊家可以做到，其股價波動背後，或涉及人為操控甚至是利益輸送。香港政研會於社交平台發貼披露，主席鄧德成以個人名義去信香港證監會，正式投訴該會未有即時將壹傳媒停牌，最終令有關股票在市場上股價大幅異動，可能損害投資者權益，及影響香港股票交易市場聲譽，要求該會盡快糾正錯誤，馬上將壹傳媒停牌，直至事件得到合理解釋為止。

香港證監會亦罕見就個別公司股份價格及成交量情況發聲明，指收到大量詢問及注意到壹傳媒股價及成交額近期大幅急升。就此異常上升，強烈建議投資者謹慎行事，當局一直在監察、並將繼續密切監察交易情況，會要求壹傳媒盡快將所有訊息向市場作出披露。說法與過去證監會在調查期間一般作保密而不作個別評論的處理方法有別，不排除已掌握一定的資料。

經歷8月的大幅波動後，壹傳媒其後1個月股價在0.3至0.4元之間徘徊，股價至今由高位計累跌近90%。股價異常變動不但引起證監會發聲明表達表注，警方亦於9月10日採取行動，正式拘捕15人。

壹傳媒股價異常時序表：

8月10日

‧警方上門拘捕壹傳媒黎智英及多名高層，又派員搜查壹傳媒大樓

‧壹傳媒股價大幅波動，最低見每股0.075元升至最高0.4元

‧股價一日內飆升1.88倍，市場人士質疑涉人為操控及利益輸送

8月11日

‧股價持續上升，高見1.96元，升6.68倍

‧市值高見51.6億元，高於電視廣播有限公司

‧香港政研會主席鄧德成以個人名義去信香港證監會，正式投訴該會未有即時將壹傳媒停牌

8月13日

‧股價回落至0.38元，由高位回落82%

9月10日

‧警方拘捕15人，股價曾瀉逾兩成