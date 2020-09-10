水耕種植打破時令限制　7年增逾40農場　新鮮蔬果四季可食

香港水耕業發展漸趨成熟，目前產量雖僅佔本地生產蔬果總量3%至4%，但水耕農場數目已由2013年的7間，大幅增至今年的50間，足以在蔬菜輸入不穩定時填補市場供應。業界亦活躍於品種及科技研發的討論，漁農自然護理署與全環控水耕研發中心今日(10日)舉行記者會，提到中心最新栽培出非時令冬季蔬果品種，包括車厘茄、草莓和菠菜。

漁護署農業管理主任(農業技術)王灝雲指，水耕一般分為兩種，包括溫室式和室內全環控式，其中室內全環控式水耕更可以透過不同的設備調控生長環境及條件，為作物度身訂造合適生長環境。王又指，此類水耕的選址較彈性，可設於工廠用地、貨櫃等地方。

王提到，以水耕在室內種植作物，作物不但較泥土種植生長更快，亦能避過天然災害和蟲害、毋須使用農藥，而且室內水耕不受氣候所限，以往冬天當造的作物，夏天亦可種植，甚至一年四季均能夠持續穩定產出，能為耕作者在銷售時帶來優勢。

中心今次成功研發的品種，包括車厘茄、草莓和菠菜，以往都是冬天當造，運用水耕技術後，現時一年四季都能產出。王強調，水耕作物的味道與泥土種植作物相若，但更鮮甜，糖度普遍比市面上同類產物高。價錢方面雖較普通作物略貴，但他認為市民會願花錢購買更優質美味的蔬果。

水耕農場野菜谷負責人何敬賢指，現時在工廈設置無菌室做室內水耕，雖投入資金大，但他認為水耕作物勝在新鮮，相較於外國或內地輸入的蔬菜保鮮期較長，可達2至3周，目前他生產的作物更已成功打入超級市場。

另一間水耕農場Green Matrix於錦田有3萬平方呎農地，採用溫室式水耕。農場代表朱文彥表示，種植過程中不時需想方設法控制溫室內的各項生長條件，特別是夏天要適時將水降溫，以免作物枯死。他指，農場目前主打高端市場，提供優質的沙律菜、車厘茄等，雖然水耕種植難以取代傳統農業，但能為市場提供更多選擇。

全環控水耕研發中心成立於2013年，由漁護署與蔬菜統營處合作設立，除研發水耕新品種及科技、亦為業界提供支援及交流平台。