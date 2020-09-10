領畢業證書當天強姦16歲學妹　青年認罪囚4年半

中六畢業生與學妹拍拖數月後分手，但仍保持朋友關係。去年6月學妹上其家中消磨空檔時間，畢業生卻乘機將對方強姦。他較早前承認一項強姦罪，今天（10日）在高院原訟庭被判入獄4年6個月。

本案之20歲被告，承認在2019年6月11日，於其元朗住所內強姦當時16歲的女子X。案情顯示，被告與X原於網上認識，後來兩人才發現雙方在同一學校就讀，兩人更曾在2018年短暫拍拖數月。不過分手後兩人都有用Snapchat溝通，亦有一起參與大夥朋友的活動。

案發當日，X知道被告返校領取畢業證書，並約被告一起午飯。因吃完飯後，X還有約一小時才夠鐘上補習班，而被告就住在補習社附近，X便提議上被告家歇腳打機，得到被告同意。

但當X去到被告家時，他便即把X推落床上強吻，及非禮X的胸部。其後更強行脫去X的衣物，先以手指非禮X的下體，再強迫X為他口交至射精，最後把X強姦並在她體內射精。

X被侵犯後被告送她出門，而X就如常補習，但期間她曾聯絡朋友買避孕丸，及向受友披露被前男友「搞」。她因怕事情被人知道，所以沒有即時報警，不過因她事後壓力太大無法入睡，終在事發後個多星期將事情告訴學校社工，然後報警。而被告則在去年6月22日被捕。

法官今天判刑時引述X的創傷評估報告，指今次事件對她的學業和社交都有影響，令她變得抑鬱自責和不信任別人，更曾自殘及出現自殺念頭。

求情時辯方大律師指事發時是X第一次去被告家，被告因一時把持不住而犯案，現已深感懊悔。法官接納被告並非有預謀犯案，但他有向年少的X使用暴力，並且在X持續反抗下持續，並在強姦前強迫X做出傷害她尊嚴的行為，這些都是加刑因素。綜合所有因素後，法官以6年9個月作量刑起點，因被告認罪獲減刑至4年6個月。