無業漢借故摸初中男生腳踝　被捕後認有前科曾作案10次

一名24歲的澳門無業男子，早前在一間中學附近非禮一名初中男生，更被發現早有前科，包括在內地及北區作出約10次性騷擾行為。澳門司警展開追查後於昨日(9日)截獲懷疑涉案男子，並控以性騷擾罪，移送澳門檢察院偵辦。

司警表示，上周五(4日)透過「學校安全聯絡網」接獲澳門北區某中學部通報，指該校一名初中男學生於當日中午時段準備回校時，於學校附近遭一名男子借故接近，並觸摸其腳踝。司警接報後，當日即派員跟進，並透過「天眼」及周邊商舖的監控影像，鎖定該名涉案男子身份，將其截獲及帶返警署調查。

涉案男子為一名24歲澳門居民，報稱無業，他承認案發時故意作出上述犯罪行為，以滿足其特別性癖好。他又供稱曾於內地因作出相同行為而被判囚1年。獲釋返澳後更再次犯案，包括承認今年5月曾於北區一帶作出同樣性騷擾行為約10次。

司警又稱，案件成功破獲有賴學生勇於舉報，現已通報北區學校及跟進有否更多青少年受害。另外，2019年至今共27宗涉及性騷擾案件，當中5宗案件受害人為未成年人，有關案件已全數偵破。